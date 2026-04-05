Ataque en Calama: El historial, diagnóstico y presunta planificación del joven imputado por homicidio de una inspectora

La investigación ha revelado nuevos antecedentes sobre la vida y condición de Hernán Meneses, incluyendo su diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista, un cuadro depresivo que se habría agravado con el tiempo y un progresivo aislamiento.

A casi una semana del ataque que remeció a la comunidad escolar de Calama, nuevos antecedentes han permitido reconstruir el entorno y la trayectoria de Hernán Meneses, el joven imputado por el homicidio de una inspectora y las agresiones a otras cuatro personas al interior de su colegio.

La investigación sostiene que el 27 de marzo el estudiante llegó al Instituto Obispo Silva Lezaeta con distintos elementos —entre ellos armas blancas y un artefacto simulado— y ejecutó un ataque que, según la Fiscalía, habría sido preparado con anticipación.

La víctima fatal fue la inspectora María Victoria Reyes, mientras que una funcionaria y tres alumnos resultaron heridos, uno de ellos en riesgo vital.

Detalles claves de la vida de Meneses

Mucho antes de ese día, a los 12 años, Meneses había sido evaluado por especialistas debido a dificultades para relacionarse con otros.

Según consignó La Tercera, en 2021 se confirmó un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista (TEA), junto con la recomendación de apoyo constante y seguimiento clínico.

Su condición fue informada al establecimiento educacional, donde cursaba sus estudios.

Con el paso de los años, su situación personal mostró señales de deterioro. A su diagnóstico se sumó un cuadro depresivo que se agravó, mientras su rendimiento académico descendía y aumentaban las inasistencias.

También presentaba alteraciones del sueño y, bajo tratamiento farmacológico, obtuvo autorización para asistir solo media jornada a clases.

Aunque quienes compartieron con él lo describen como reservado y silencioso —tanto en el colegio como en un taller de teatro al que asistió durante años—, los antecedentes reunidos tras el ataque muestran otra dimensión.

Ideación suicida y rasgos de personalidad narcisista

La policía investiga escritos encontrados en su habitación donde detallaba un posible ataque con múltiples víctimas, así como publicaciones en redes sociales realizadas el mismo día de los hechos.

Además, peritajes apuntan a un posible interés en agresores de ataques escolares en el extranjero, cuyos nombres habrían sido inscritos en los objetos utilizados durante el crimen.

Un informe psiquiátrico reciente, incorporado a la causa, advierte que el joven presenta ideación suicida y rasgos de personalidad narcisista, paranoide y antisocial.

Estos elementos serán considerados en el proceso judicial, mientras su defensa sostiene que el prolongado uso de medicamentos pudo haber afectado su capacidad de juicio, argumento con el que busca que sea declarado inimputable.

Por ahora, Meneses se mantiene en prisión preventiva.