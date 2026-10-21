Cuadernos de remoción en el Poder Judicial: TC declara admisible recurso de asociación de magistrados

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible, en votación dividida, un requerimiento presentado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) contra los procedimientos de remoción iniciados por la Corte Suprema respecto de jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

La decisión fue adoptada este martes y permitirá que el pleno del TC se pronuncie sobre el fondo de la controversia. El gremio judicial critica que los procedimientos impulsados por el máximo tribunal no garantizarían el debido proceso ni el respeto de principios constitucionales.

La resolución contó con los votos favorables de las ministras María Pía Silva y Catalina Lagos, y del ministro René Gómez. En contra votaron Raúl Mera y Marcela Paredo.

El TC estableció que el requerimiento cumplía con los requisitos constitucionales y legales para ser declarado admisible, luego de escuchar los argumentos de la asociación y de la Corte Suprema, representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Junto con acoger dicha admisibilidad, el documento plantea poner “el requerimiento de autos en conocimiento de la Cámara de Diputadas y Diputados, del Senado y del Presidente de la República, enviándoles copia del mismo y confiriéndoles un plazo de veinte días para formular observaciones y presentar antecedentes”.

Con la declaración de admisibilidad, el requerimiento podrá avanzar a su revisión de fondo ante el pleno del Tribunal Constitucional, que deberá resolver los cuestionamientos formulados por la asociación.