Metro avanza con la instalación de puertas de andén en Línea 1: Comenzaron trabajos en estación Ecuador

Metro de Santiago continúa con la instalación de puertas de andén en la Línea 1.

La implementación de estas puertas comenzó en diciembre de 2025 y en junio recién pasado se concretaron los trabajos en la estación terminal San Pablo.

Luego se avanzó con Neptuno, Pajaritos y Las Rejas y ahora se comenzó en la estación Ecuador. Próximamente será el turno de San Alberto Hurtado.

El tren subterráneo pidió a los usuarios de la red seguir las siguientes recomendaciones por el inicio de trabajos en Ecuador.

Durante este proceso, las puertas se mantendrán abiertas.

Mantente detrás de la línea amarilla.

Verifica que el tren esté en el andén antes de cruzar las puertas.

En junio, desde la empresa señalaron que “la incorporación de puertas de andén permitirá reducir incidentes asociados a factores externos que afectan la operación, como la presencia de personas en la vía, la caída de objetos o ingresos indebidos a la zona de circulación de trenes”.

El biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange, indicó que “durante este año serán seis las estaciones, desde San Pablo hasta San Alberto Hurtado, las que quedarían habilitadas con puertas de andén. El objetivo es mejorar la frecuencia, la estabilidad del servicio y sobre todo la seguridad de cara a los pasajeros que usan diariamente el Metro de Santiago y que representan un 40% del total de pasajeros del sistema. Esperamos que en un plazo de tres años estén el 100% de las estaciones de la Línea 1 habilitadas con este sistema”.

Actualmente, alrededor del 70% de las interrupciones del servicio en Línea 1 ocurren por este tipo de situaciones.

Se prevé que para 2028 la totalidad de la Línea 1 tenga puertas de andén operativas.