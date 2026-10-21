Canciller Pérez Mackenna cierra su visita a Reino Unido con reunión en la Bolsa de Metales de Londres: “Estamos abriendo oportunidades para Chile”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, culminó este miércoles su visita a Reino Unido con una reunión con representantes de la Bolsa de Metales de Londres, el principal centro de comercio de minerales del mundo. En el encuentro también participó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En la reunión, las autoridades presentaron a Chile como un socio clave en la industria minera global, con oportunidades para nuevos proyectos, inversión extranjera y alianzas que contribuyan al crecimiento del sector.

“Estamos abriendo oportunidades para Chile”, afirmó el canciller Pérez Mackenna, quien agregó que el país es un aliado estratégico en la producción de minerales como el cobre y el litio, materiales que calificó de esenciales en un contexto internacional marcado por la movilidad eléctrica, la inteligencia artificial y los procesos de descarbonización.

Gobierno destaca certeza jurídica para atraer inversiones

“Nuestro país ha consolidado un marco jurídico que protege la inversión a largo plazo y que, al mismo tiempo, busca incentivar el compromiso con el desarrollo tecnológico local”, indicó el canciller.

Pérez Mackenna subrayó que Chile se presenta como un aliado confiable, con instituciones sólidas y certeza jurídica, elementos que, dijo, cobran especial valor en un escenario de alta incertidumbre global.

El canciller hizo además un balance de su paso por Reino Unido, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, y con otros altos representantes políticos para analizar el panorama geopolítico global.

También sostuvo encuentros con empresarios, a quienes convocó a invertir en Chile y generar empleo en el país: “Estamos cerrando una visita muy positiva que nos ha permitido afianzar relaciones con Reino Unido y proyectar una asociación estratégica más profunda y en la que también convocamos a grandes empresas a confiar en Chile y a invertir en el país”, afirmó Pérez Mackenna.

El titular de la Cancillería continuará su gira este jueves y viernes en Bruselas, donde se reunirá con altos representantes de la Unión Europea y con autoridades del Gobierno de Bélgica.