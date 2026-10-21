“Parece complejo y merece una segunda mirada”: Alcalde de La Florida aborda asignación de recursos a Senapred

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, abordó la asignación presupuestaria del Programa de Gestión del Riesgo de Desastres de Senapred en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 en el Congreso.

En CNN Chile Radio, afirmó en primera instancia que “yo tengo clarísimo que estamos en un escenario de estrechez fiscal y eso creo que es un dato objetivo que nadie podría cuestionar”.

De todos modos, dijo que “podemos discutir dónde se van a generar esos, entre comillas, ahorros. Y evidentemente, pensar en generar un ahorro en el Sistema Nacional de Prevención ante el Riesgo a Desastres parece complejo y a lo menos merece una segunda mirada porque el costo alternativo que esto tiene, incluso en términos económicos, podría ser muy superior”.

“Si usted eventualmente tiene una afectación como la que ocurrió en Las Condes, pero en otra comuna, no solo tiene que ver con dinero que usted va a tener que destinar a la reconstrucción, sino que hay una afectación en la actividad económica de ese lugar, una afectación en los particulares. Por tanto, me parece que si uno, incluso con una mirada económica, tuviera que hacer ese análisis, tiene que poner sobre la mesa lo que está previniendo, lo que está evitando que eventualmente ocurra”, aseveró el jefe comunal.

Consultado sobre si el Gobierno se equivoca en disminuir los dineros destinados a Senapred, Reyes respondió: “Me parece que es importante revisar particularmente la partida que tiene que ver con los recursos destinados al Sistema Nacional de Prevención ante el Riesgo a Desastres”.

“Pero reitero, tampoco quisiera dejarlo circunscrito a este presupuesto porque acá hay obras de inversión que no se han hecho a lo largo de décadas. Efectivamente, cuando hablamos que las comunas del sector precordillerano, por ejemplo, no tienen medidas de mitigación, es una tarea que no han hecho los sucesivos gobiernos. Sin ir más lejos, la inversión que se hizo acá fue bajo la gestión del presidente Aylwin en el año 94″, concluyó.