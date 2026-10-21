Operativo de fiscalización de la PDI detectó a 347 migrantes irregulares: Se controló a más de 2 mil personas a nivel nacional

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó un balance tras un operativo nacional de fiscalización de extranjeros a nivel nacional.

El director general de la institución, Eduardo Cerna, detalló que más de 1.500 funcionarios se desplegaron por las distintas regiones del país, controlando a más de 2 mil migrantes.

“Tenemos una cantidad importante de extranjeros irregulares, que tenemos que primero saber quiénes son, poder enrolar, identificar, saber su nacionalidad y, por sobre todo, si tienen algún tipo de encargo vigente, alguna alerta roja, algún requerimiento de su país de origen, para poder realizar los actos respectivos de las extradiciones, las detenciones o la instrucción que sea pertinente. Lo importante es tener un control, un registro y una ubicación de todos los extranjeros que están en Chile, en particular de aquellos que tienen ingreso regular”, afirmó.

En total, se controlaron y fiscalizaron más de 2.055 extranjeros. De ese total, 347 estaban en condición irregular y 139 registraban ingreso por paso no habilitado. A 27 se les notificó la resolución de expulsión.

En tanto, 39 de los involucrados tenían expulsión notificada, quienes “fueron detenidos y traídos a la dependencia institucional para hacer el proceso respectivo de extradición”, acotó Cerna.

En cuanto a las nacionalidades de los extranjeros, 223 son de nacionalidad venezolana, 40 colombianas y 7 peruanas, mientras que 77 son de otras nacionalidades.

“Esta tarea va a seguir constante; obviamente, por razones de seguridad y planificación, no indicaremos cuándo, pero seguiremos fiscalizando”, aseguró el líder de la PDI.

“Los migrantes irregulares van a iniciar de inmediato el trámite de notificación de expulsión y materializarla lo antes posible. En Chile no tiene cabida el extranjero que está en forma irregular, no tiene permanencia el que está en forma irregular, y agotaremos todas las instancias para que así sea y normalicemos la permanencia y la estadía de los extranjeros en Chile”, concluyó.