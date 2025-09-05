“Cerca de 200 personas”: Ataque masivo a comisaría de Huechuraba deja daños y una detenida

La Fiscalía indaga los hechos ocurridos en la víspera de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, donde cerca de 200 personas atacaron la unidad policial.

Una mujer fue detenida tras participar en un ataque perpetrado por cerca de 200 personas contra la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con el relato del fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte, el ataque comenzó a las 23:00 horas del jueves, cuando un grupo numeroso de individuos arrojó objetos contundentes y bombas molotov contra el frontis del recinto policial.

El persecutor confirmó que también se escucharon disparos durante el asalto.

Daños en la Comisaría y un vehículo policial

Para controlar la situación, personal de Control de Orden Público de Carabineros se desplegó en el lugar, logrando dispersar a la multitud cerca de las 3:00 de la madrugada del viernes.

Como resultado de los disturbios, la fachada de la comisaría sufrió daños menores, mientras que un vehículo radiopatrulla resultó con graves destrozos.

La única detenida es una mujer chilena de 18 años, quien fue sorprendida en el lugar con botellas y otros elementos usados en los ataques.

La joven será formalizada en las próximas horas por el delito de desórdenes públicos. La investigación continúa para dar con el paradero del resto de los participantes en el ataque.