Atacama: Incautan casi 2 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión

Tras un procedimiento de control preventivo realizado en la Ruta 5 Norte, en la Región de Atacama, Carabineros detuvo a un hombre de nacionalidad chilena que conducía un camión con un cargamento de droga.
El operativo estuvo a cargo del OS-7 de Carabineros, que incautó 1.749 kilos y 730 gramos de marihuana, además de una antena Starlink que el imputado utilizaba para acceder a internet y comunicarse.
Según los antecedentes entregados por el jefe de zona de Carabineros de Atacama, general Julio Marabolí Fuenzalida, la droga incautada equivale a 3.499.460 dosis, con un avalúo estimado de $17.497.300.000 de pesos.
“Vamos a cooperar como auxiliar del Ministerio Público para todo el proceso de la investigación criminal que ha referido a esta gran incautación (…). Lo importante de esto es que a nuestra ciudadanía no van a llegar más de tres millones de dosis para el consumo y, además, la organización criminal no va a percibir todo el dinero que esto involucra“, recalcó la autoridad.
Según informó la Fiscalía de Atacama, el procedimiento mantiene a una persona detenida, cuyo control preventivo fue ampliado hasta este miércoles debido a que siguen desarrollando diligencias para reunir más antecedentes de esta causa.
Más de una tonelada 749 kilos de marihuana incautó Carabineros de Atacama en un procedimiento desarrollado en la Ruta 5 Norte, el cual culminó con un hombre detenido. Vocería Jefe de Zona general Julio Marabolí Fuenzalida👇
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— Carabineros Atacama (@CarabIIIRegion) October 13, 2026
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