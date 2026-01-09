País incendios forestales

Así es el avión tanquero Boeing 737 “Fireliner” para combatir incendios forestales: Tiene 15 mil litros de capacidad

Por Valentina Sánchez Cárdenas

09.01.2026 / 10:45

El "Fireliner" puede alcanzar una velocidad de 850 km/h.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric llegó hasta el Aeródromo Torquemada en la Región de Valparaíso, para encabezar una visita técnica al avión tanquero Boeing 737 “Fireliner”, destinado al combate de incendios forestales.

En su visita, el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; la directora de Senapred, Alicia Cebrián; el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca; el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; y el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

Así es el tanquero Boeing 737 para combatir incendios forestales

El avión, que tiene origen en Estados Unidos, tendrá como base de operaciones el Aeródromo Torquemada de Concón.

Sus operaciones comenzaron de manera oficial el pasado 10 de diciembre de 2025 y está programado que las finalice el próximo 10 de marzo de 2026.

Según detallaron desde el Ministerio de Agricultura, el “Fireliner” tiene 15.000 litros de capacidad y puede alcanzar una velocidad máxima de 850 kilómetros por hora, con una autonomía de vuelo de 2,5 horas.

Asimismo, “tiene un tiempo de carga en tierra de 8 minutos promedio, mientras que su sistema de descarga permite descargar toda su agua en 2 segundos”.

El “Fireliner” se suma al Hércules C-130, que tiene su base en el Aeródromo María Dolores (Región del Biobío) y que fue contratado para operar hasta el próximo 26 de marzo.

