Presentan avión C-130 “Hércules” para combatir incendios forestales: Puede transportar 15 mil litros de agua

El Hércules tiene una autonomía operativa de 3 horas y tendrá como base el aeródromo María Dolores de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

El Gobierno presentó el miércoles el avión C-130 “Hércules”, el cual estará disponible para enfrentar posibles incendios forestales en la zona sur del país durante la temporada 2025-2026.

En la actividad, que se realizó en el Aeropuerto de Santiago, estuvieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a las titulares de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y de Agricultura, Ignacia Fernández, además de la directora de Senapred, Alicia Cebrián, y el director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca.

El Hércules puede transportar 15.000 litros de agua, supresores o retardantes, posee una autonomía operativa de 3 horas y tendrá como base el aeródromo María Dolores de Los Ángeles (Región del Biobío).

La ministra Fernández comentó que el Hércules “se hace parte de la flota de tanqueros que vienen a completar la flota de 77 aeronaves que hemos dispuesto esta temporada para enfrentar el período de más alta ocurrencia de incendios forestales”.

“Esto hace parte de una estrategia de prevención, de mitigación y de combate de incendios forestales, para la cual nos hemos estado preparando desde hace muchos meses y que presentamos a la comunidad en octubre. Una estrategia que representa un incremento de más del 110% de recursos respecto de los recursos con los que contábamos para combatir incendios forestales cuando asumimos el Gobierno en la temporada 2022-2023”, agregó.

Mientras que el director de la Conaf señaló que la institución se ha preparado “con un presupuesto y recursos suficientes para enfrentar una temporada de incendios forestales 2025-2026 que se avizora muy compleja”.

Durante este 2025 se han reportado 1.147 incendios con una superficie afectada de 2.427 hectáreas, “lo que se traduce en un aumento del 5% en incendios con respecto a la temporada anterior. Sin embargo, las labores preventivas y de combate han logrado reducir en un 55% la superficie afectada”, indicó Conaf.

Desde la Corporación comunicaron que “la distribución estratégica de estas aeronaves busca asegurar una cobertura proporcional al nivel de amenaza, las características territoriales y el comportamiento histórico del fuego en cada región”.

De ese modo, las regiones de Coquimbo contará con 1 aeronave, Valparaíso dispondrá de 9 aeronaves, Metropolitana de 8, O’Higgins de 7 y Maule de 10.

Mientras que Ñuble operará con 5 aeronaves, Biobío con 10, La Araucanía con 7, Los Ríos con 1 y Los Lagos con 4.

En las regiones australes del país, Aysén y Magallanes contarán con 2 aeronaves cada una, reforzando la respuesta en territorios de difícil acceso.

Junto con ello, “se mantienen 11 recursos aéreos de carácter nacional, destinados al apoyo estratégico, la redistribución operativa y la cobertura en eventos de alta demanda, completando así la dotación total de 77 aeronaves previstas para la temporada”.