El ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que tras dejar el Ministerio de Salud evaluará una eventual candidatura, ya sea para elecciones parlamentarias o de constituyentes.

En entrevista con La TeRcera, Zúñiga dijo que salir del Gobierno “es un término de ciclo para mí” que “se tenía que producir ahora, para dar esta ventana al nuevo subsecretario para que tenga tiempo de adecuarse y prepararse en caso de una segunda ola”.

Consultado sobre el motivo de su renuncia, el ex subsecretario dijo que “yo no iba a evaluar ninguna opción diferente a Salud hasta que dejara de ser subsecretario. Mi trabajo me impedía darle minutos u horas a pensar cualquier otra situación. Pero desde mañana, y habiendo renunciado al cargo, voy a evaluar todas las opciones que pueda tomar. Dentro de ellas, me han solicitado que pueda ser potencialmente candidato a algunas de las elecciones que vienen el próximo año“.

Lee también: Gobierno designa a Juan Francisco Galli como ministro interino tras renuncia de Víctor Pérez

Zúñiga dijo que aunque actualmente no es militante de la UDI, si llegase a considerar nuevamente estar en el servicio público en un cargo de elección popular, “lo haría desde la militancia de la UDI”.

“Obviamente, el trabajo hecho durante la pandemia provoca un nivel de conocimiento (en la ciudadanía) que es interesante para los partidos políticos de cara a un cargo de elección popular”, destacó.

Ante la pregunta de si le atrae más una diputación o ser constituyente, respondió que no lo ha discutido aún: “ahora tengo el tiempo para conversarlo a nivel familiar y personal. Me encantaría seguir en el servicio público y que, si llego a ser candidato y posteriormente electo, pudiésemos mejorar el nivel de debate. Con ideas y escuchando a las personas que están al frente para ver si hay algo intermedio que podamos lograr, porque estoy seguro que oposición y gobierno, izquierda y centroderecha, quieren un mejor país, pero nos estamos polarizando totalmente y eso no permite dialogar”.