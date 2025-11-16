Arturo Vidal sorprende con mensaje en medio de las Elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Arturo Vidal participó esta mañana en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en su comuna natal, San Joaquín, donde su presencia generó gran expectación entre votantes y vecinos.
El volante de Colo Colo sufragó en la mesa 74 del colegio Infocap, ubicado en Avenida Departamental, y fue recibido con fotografías, autógrafos y solicitudes de videos.
Mientras esperaba para votar, Vidal conversó con la prensa y relató algunas dificultades de sus primeras experiencias electorales. “La primera vez me costó, no sabía doblar el voto. Ahora ya aprendí y traje el carnet”, dijo. Añadió que espera que “se cumpla lo que se promete” y expresó su deseo de que “Chile siga creciendo”.
El jugador inició además una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores y reiteró su llamado a participar en la jornada. “Levántense a votar, vamos por un Chile mejor, pero los votos son privados así que no les puedo contar”, señaló.
Consultado por su preferencia electoral, evitó entregarla y lanzó un comentario irónico sobre las expectativas ciudadanas: “Que cumpla y que mejore la salud, la educación y que todas las hue… sean gratis”.
En tono de broma, Vidal cerró con una frase que generó reacciones inmediatas entre quienes seguían su transmisión: “En un par de años me voy a tirar a presidente y vamos a hacer un Chile mejor”, aseguró entre risas.
