Arturo Vidal sorprende con mensaje en medio de las Elecciones: “En un par de años me voy a tirar a presidente”

Arturo Vidal participó esta mañana en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en su comuna natal, San Joaquín, donde su presencia generó gran expectación entre votantes y vecinos.

El volante de Colo Colo sufragó en la mesa 74 del colegio Infocap, ubicado en Avenida Departamental, y fue recibido con fotografías, autógrafos y solicitudes de videos.

Mientras esperaba para votar, Vidal conversó con la prensa y relató algunas dificultades de sus primeras experiencias electorales. “La primera vez me costó, no sabía doblar el voto. Ahora ya aprendí y traje el carnet”, dijo. Añadió que espera que “se cumpla lo que se promete” y expresó su deseo de que “Chile siga creciendo”.

El jugador inició además una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores y reiteró su llamado a participar en la jornada. “Levántense a votar, vamos por un Chile mejor, pero los votos son privados así que no les puedo contar”, señaló.

Consultado por su preferencia electoral, evitó entregarla y lanzó un comentario irónico sobre las expectativas ciudadanas: “Que cumpla y que mejore la salud, la educación y que todas las hue… sean gratis”.

En tono de broma, Vidal cerró con una frase que generó reacciones inmediatas entre quienes seguían su transmisión: “En un par de años me voy a tirar a presidente y vamos a hacer un Chile mejor”, aseguró entre risas.