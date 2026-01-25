Arturo Squella y el eje del 62%: Gobierno de Kast “tiene el desafío de mostrar que las fuerzas del Rechazo dan resultados exitosos”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, vinculó el desafío del gobierno entrante de José Antonio Kast con la capacidad de convertir en resultados “concretos y perceptibles” el eje político asociado al triunfo del Rechazo en el plebiscito de 2022.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó que el principal desafío político del gobierno entrante de José Antonio Kast será convertir en resultados concretos el apoyo electoral que, a su juicio, representa el bloque que se impuso en el plebiscito constitucional de 2022.

En entrevista con La Tercera, afirmó: “Si traducimos en resultados a las fuerzas del Rechazo, tendremos a nuestro sector durante muchos años a cargo del país”.

El dirigente enmarcó esa idea en lo que definió como una “prueba” para sostener un eje político en el tiempo: según dijo, si el Ejecutivo logra avances observables, ese clivaje podría consolidarse; y si no, podría perder vigencia.

En sus palabras: “Este gobierno tiene el desafío de mostrar que las fuerzas del Rechazo tienen resultados exitosos a cargo del país” y, en caso contrario, “es probable que se deseche ese nuevo eje político por uno distinto”.

En ese contexto, Squella ejemplificó los resultados que la ciudadanía podría percibir con mayor claridad en dos áreas, como seguridad y empleo.

“La meta es lograr resultados concretos y perceptibles”, dijo, aludiendo a que una persona que dejó de caminar de noche por temor a un delito “vuelva a confiar” en hacerlo. También mencionó la expectativa de quienes están desempleados de encontrar trabajo “en el corto plazo”.

La declaración se produce tras la presentación del gabinete de Kast, donde ha llamado la atención la alta presencia de ministros independientes.

Consultado por esa señal, Squella defendió que el criterio del presidente electo apuntó a escoger perfiles por capacidades, sin seguir una lógica de cuotas, y recordó que durante la campaña Kast planteó que buscaría romper con la costumbre de recibir desde los partidos una “lista en Excel” para distribuir cargos.

Squella negó que esa fórmula implique un menosprecio a la política y afirmó que el diseño aún no estaría cerrado.

“La foto no está completa todavía”, señaló, agregando que el equilibrio entre experiencia técnica y política, según su visión, podría terminar de configurarse con los próximos nombramientos, en especial subsecretarías y otros cargos del aparato estatal.

Respecto de la relación con los partidos que respaldan a Kast, el líder republicano sostuvo que es posible que exista una instancia de coordinación más amplia.

“Es muy probable que los partidos políticos que estén detrás de este gobierno van a tener una participación activa en un comité político ‘ampliado’”, indicó, puntualizando que se trata de una definición que deberá adoptar el Presidente.