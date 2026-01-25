“Nosotros no somos un vagón de cola”: Johannes Kaiser fija postura del PNL frente al gobierno de José Antonio Kast

Kaiser profundizó la decisión del PNL de restarse del gabinete de Kast y anticipó eventuales sanciones internas si militantes asumen cargos políticos en la administración. Además, señaló que un gabinete sin poder político propio podría obligar al presidente electo a “comprometer su propio capital político” para defender a sus ministros.

El diputado Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), profundizó este domingo en las razones de su colectividad para restarse del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Asimismo, afirmó que no existieron garantías de influencia política para su tienda y deslizando críticas al diseño de un gabinete con alta presencia de independientes.

En entrevista con The Clinic, Kaiser sostuvo: “No creo que haya habido una voluntad de tenernos dentro del Ejecutivo” y aseguró que, tras semanas de conversaciones, no hubo señales directas del mandatario electo.

Kaiser también relató que rechazó asistir a la presentación del gabinete, realizada el 20 de enero pasado, pese a haber recibido una invitación previa, remarcando que la decisión del PNL “no tiene vuelta atrás” y que el partido optó por no integrarse a “las estructuras políticas del gobierno”.

En esa línea, enfatizó: “Nosotros no somos un vagón de cola”, agregando que la definición no impide que militantes trabajen en cargos técnicos bajo normas de Alta Dirección Pública, pero sí bloquea su incorporación política a la futura administración.

Consultado por el eventual ingreso de libertarios a subsecretarías o cargos regionales mientras se terminan de cerrar nombramientos, Kaiser adelantó que se aplicarían los mecanismos internos del partido y ante esa posibilidad, dijo que “probablemente” quienes asuman “dejen de ser libertarios”, al tratarse de una decisión contraria a la estrategia definida por la directiva.

Ministerio de la Mujer: “Vamos a ver cuánto tiempo soporta la presión”

El parlamentario planteó que un gabinete dominado por independientes puede tener costos políticos para el propio Kast, al carecer de ministros con base partidaria propia. En ese marco, afirmó: “Va a ser José Antonio Kast el que va a tener que comprometer su propio capital político para defender a los ministros, al revés de lo que normalmente es usual”.

Kaiser también fue consultado por las críticas tempranas hacia Judith Marín, futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género.

Tras una pregunta sobre posiciones conservadoras atribuidas a la nominada, respondió con una frase que abre un nuevo flanco de discusión: “No se metan con la sexualidad de los niños. Punto. El Estado no tiene nada que hacer ahí”.

Kaiser agregó que, más allá del debate, quedará por verse la capacidad de Marín para resistir la presión política y social: “Vamos a ver si la ministra va a tener el respaldo que va a requerir en su gestión y cuánto tiempo soporta la presión. Y vamos a ver si Evópoli la respalda.”