“Me habría encantado que se hubieran reactivado en el caso Monsalve”: Mara Sedini por críticas feministas a Judith Marín en Ministerio de la Mujer

La futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, abordó el tono que buscará imprimir a la vocería del presidente electo José Antonio Kast, defendió el enfoque de “urgencia” del gabinete y reaccionó a los llamados a movilizarse el 8 de marzo por el nombramiento de la ministra de la Mujer

La futura ministra secretaria general de Gobierno (Segegob) y próxima vocera del presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, defendió la conformación del gabinete anunciado el 20 de enero en una reciente entrevista.

Asimismo, sostuvo que la administración entrante buscará instalar un “sentido de urgencia” como sello político desde el inicio del mandato, previsto para el 11 de marzo.

En conversacion con La Tercera publicada este domingo 25 de enero, Sedini afirmó que, ante cuestionamientos por la alta presencia de independientes, “este es un gabinete que no viene a administrar la normalidad, viene a administrar la urgencia”.

En esa línea, la futura vocera aseguró que el presidente electo seleccionó a sus ministros por capacidades individuales para enfrentar los desafíos sectoriales y que el equipo responderá a la idea de “gobierno de emergencia” planteada por Kast.

“Yo creo que es una virtud. Yo creo que este es un gran gabinete. Gran gabinete con un foco claro en enfrentar el gobierno de emergencia del presidente Kast”, señaló.

Sobre Judith Marín: “Me parece lamentable que en Chile se cancele a alguien por su visión religiosa”

Sedini también se refirió al nombramiento de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, designación que ha generado debate público por su perfil conservador.

Consultada por ese punto, Sedini dijo: “Me parece lamentable que en Chile se cancele a alguien por su visión religiosa”, y sostuvo que Marín “tiene un mandato presidencial que implica volver a preocuparse de los verdaderos problemas que tienen las mujeres”.

Añadió que sus objetivos serían priorizar “las verdaderas necesidades de las mujeres más vulnerables, la seguridad, el empleo” y remató: “Nadie va a medirla por cuántas veces vaya a misa o rece”.

Sedini también cuestionó el enfoque del actual gobierno en políticas con “perspectiva de género” y planteó un giro hacia criterios de gestión y resultados.

“Acá nosotros tenemos que tener un sentido de urgencia, de solucionar las necesidades. La perspectiva de género no necesariamente ayuda a las mujeres”, afirmó.

Sedini también fue consultada por la reactivación de movimientos feministas y llamados a movilización ante la nominación de Marín: “Me habría encantado que se hubieran reactivado en el caso Monsalve”.