Squella y autocrítica de Jackson: “Van a tener varios años para repensar cómo enfrentarse a la ciudadanía en lo político”

El presidente del Partido Republicano se refirió a la reflexión del exministro del gobierno de Boric, asegurando que es bueno que "vean realmente cuánto daño les hizo el avanzar en una lógica ideológica".

La reflexión del exministro Giorgio Jackson respecto a la derrota electoral de su sector frente a José Antonio Kast sigue generando comentarios. El exSegpres y exministro de Desarrollo Social compartió al interior del Frente Amplio una columna titulada “El fin de un ciclo: ¿qué esperar ahora?”, en la que realiza una autocrítica reconociendo como errores algunas de las polémicas vividas en este periodo.

Esta jornada el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue consultado sobre esta autocrítica, asegurando que es positivo que haya procesos de autocrítica y reflexiones internas.

“Siempre es bueno que haya procesos de autocrítica, de reflexión interna. De que vean realmente cuánto daño les hizo el avanzar en una lógica ideológica que poco y nada se preocupaba de la calidad de vida de las personas. Esa autocrítica se las dejamos a ellos. Van a tener varios años para poder repensar cómo quieren enfrentarse a la ciudadanía en el plano político”, expresó Squella.

Asímismo, el líder republicano agregó que por su parte están preocupados de cómo hacer frente a “las crisis tan profundas que nos está dejando la actual administración”.