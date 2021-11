El abanderado presidencial de Unión Patriótica, Eduardo Artés, calificó como una “sorpresa gigante” el apoyo entregado por Jorge González a su candidatura. “Él es un gigante del nivel de Víctor Jara o Violeta Parra”, afirmó.

“Es una cosa muy potente”, dijo Artés durante una entrevista con La Red. “Estamos tratando de ubicarlo para saludarlo y agradecerle, ya que de verdad es importante su aporte para una alternativa como la nuestra”, agregó.

Durante una entrevista con el mismo medio, el ex líder de Los Prisioneros habló sobre distintos temas de la contingencia nacional, incluidos el trabajo de la Convención Constitucional (CC) y las próximas elecciones presidenciales.

Respecto a los aspirantes a La Moneda, el artista nacional reconoció que apoya a Artés, ya que, para él, es el único candidato de izquierda. “Por eso no lo dejan ser famoso, si hasta yo me equivoco y digo Kast”.

González sostuvo que estaría dispuesto a hacer campaña por el abanderado de Unión Patriótica. “Sería lindo, solamente lo conozco de la prensa (…). Me llama la atención que no le dan mucha pelota y yo pensé que si no lo inflan es porque es bueno, pero le tienen miedo”.

El intérprete de La voz de los 80 también se refirió en duros términos al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Es increíble que esté permitido que alguien facho, nazi y todo eso, sea candidato y, más encima, tenga posibilidades. Es como ciencia ficción”.