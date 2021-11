A seis días de las elecciones generales de 2021, Jorge González comentó su opinión sobre cuatro de los siete candidatos presidenciales, apuntando que “es como ciencia ficción” que el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, “tenga posibilidades” en los comicios.

En un adelanto de la entrevista que le realizó La Red, el ex líder de Los Prisioneros se refiere a distintos temas de la contingencia nacional, como el trabajo de la Convención Constitucional, el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la refundación de Carabineros de Chile.

Sobre las AFP, González afirmó que se “corrió” de las administradoras “en cuanto nacieron. Mi padre me dijo ‘es una estafa, no te metái (…) Tenía razón, nos estaban recagando”.

Por otra parte, el músico de 56 años mencionó que “lo que está pasando con la Constitución ahora es una esperanza, vamos a ver qué pasa. Yo confío. Creo que hay buena gente metida (…) Creo que hay muchos chantas también, pero también hay buena gente”.

González sobre Boric: “Un poquito yellow”

En referencia a Kast, el intérprete de La voz de los 80 dijo que le parece “increíble que esté permitido que alguien facho, nazi y todo eso, sea candidato y, más encima, tenga posibilidades. Es como ciencia ficción”.

Sobre Boric, comentó que no es un candidato que lo “llene” mucho, porque es “un poquito yellow”. De hecho, el periodista Eduardo Fuentes le preguntó si el abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, es el único representante de izquierda en las elecciones, ante lo cual González respondió: “yo creo que sí”.

No obstante, Fuentes le consultó qué haría si en segunda vuelta queda un escenario político entre Boric y Kast. El músico contestó que “peor es Kast, así que habría que votar por el mal menor: por Boric”.

“Pero es que ¿cómo te vas a llamar Boric, más encima? Es un nombre que no existe (…) Tienes que llamarte Pérez o González”, agregó en otro adelanto de la entrevista que será emitida este lunes a las 22:00 horas.

Tras ser consultado sobre su opinión de Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), González dijo que “no me parece nada, otro muñeco del Gobierno”. Además, se le preguntó su apreciación de Franco Parisi (Partido De la Gente), ante lo que respondió: “no lo cacho”.

En otro aspecto, Jorge González sostuvo que “el problema con los pacos -perdón, no se llaman pacos, se llaman pacos culiaos– (…) es que no hay que refundarlos, hay que requetefundarlos”.

Finalmente, el intérprete hizo una reflexión sobre la incertidumbre político-social que ha afrontado el país en el último periodo. “No hay que preocuparse de que quede la cagá, porque ya quedó. Esta es la cagá. No puede ser peor que esto”, sentenció.