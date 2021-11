El cantante nacional y ex vocalista de Los prisioneros, Jorge González reapareció en televisión para referirse a su estado de salud y dar su opinión sobre diversos ámbitos y personajes de la contingencia nacional.

En el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el artista manifestó: “me siento super bien, de buen ánimo. Me han pasado algunas cosas, pero aún puedo amar. Fue muy bonito que casi me morí, pero no, y eso me dio más vida”.

El cantante nacional aprovechó el espacio para hablar sobre la música chilena y reconoció que “me gusta harto lo que han hecho Marcianeke y Pablo Chill-E, son buenos, también lo que hace Santaferia. Es un buen momento para la música”.

Asimismo, afirmó que le encanta que Marcianeke tenga tanto éxito, debido a que “apuesta por algo distinto”.

“Lo único que hay que ver cómo lo hace con el segundo disco, porque la carrera es larga. Llegar no es tan difícil, lo complicado es continuar”, complementó.

Por último, también abordó otra de sus grandes pasiones: el fútbol. En este ámbito, se refirió a la Selección Chilena y el aporte que ha hecho Ben Brereton. “Está buena la selección, sobre todo me gusta Ben Brereton”.

“Creo que deberíamos tener una selección con Ben y otros cabros chicos como él y mantenerlos por varios años juntos. Nos cayó bien a todos”, sentenció.