Arrestan a principal sospechoso de homicidio de un padre y sus dos hijos en La Reina: Es el cuñado y tío de las víctimas

El detenido será formalizado en las próximas horas, mientras se indaga su posible participación y el móvil del crimen.

La Fiscalía Oriente informó este lunes que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al principal acusado por el triple homicidio de un padre y sus dos hijos en la comuna de La Reina.

Según el Ministerio Público, el arresto, realizado el pasado 18 de octubre, se realizó en cumplimiento de una orden judicial, luego de que la investigación diera un vuelco clave y fuera cambiado de un doble parricidio y posterior suicidio, a ser reclasificado como triple homicidio.

El detenido, identificado como el cuñado y tío de las víctimas, quedó a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en los hechos y el posible móvil del crimen.

La Fiscalía detalló que durante las próximas horas se realizará el control de detención y formalización del imputado en el tribunal correspondiente.