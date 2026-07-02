Arrau evita hacer juicios de valor por informe de Contraloría sobre Steinert y dice estar dispuesto a asistir a eventual comisión investigadora

La Contraloría General de la República (CGR) objetó un oficio enviado por la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, apenas dos días después de asumir el cargo el pasado 13 de marzo, en el cual pedía antecedentes de funcionarios vinculados a una investigación penal reservada y en curso.

De acuerdo al ente contralor, el problema radicó en el nivel de detalle de lo solicitado: nombres, cédulas de identidad, grados, destinos, cargos actuales y eventuales antecedentes disciplinarios o penales de funcionarios ligados a una causa específica.

Conocidos los hechos, el actual jefe de la cartera de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que no hará juicios de valor en torno al trabajo de la CGR.

“Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría y, en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública”, afirmó.

Consultado sobre una posible lección en torno al caso, teniendo en cuenta que la entidad apuntó a acciones que exceden las facultades del Ministerio, Arrau respondió: “Yo no voy a emitir un juicio de valor sobre eso; lo que yo le he manifestado es que, en lo personal y lo que se le ha transmitido a todo el equipo, es ser muy cuidadosos de enmarcarlo en el marco normativo, constitucional y legal, de mantener el rol de coordinación estratégica que le corresponde a este Ministerio, es quedarnos en ese nivel. Es lo que le hemos manifestado a todos los organismos que forman parte del ecosistema de seguridad pública”.

En esa línea, sostuvo que se debe ser “muy cuidadosos” con el mandato legal.

Respecto a una eventual comisión investigadora, el ministro de Seguridad dijo estar a disposición de los organismos que tienen facultad de fiscalización y supervisión, ya sea la misma Contraloría o comisiones del Congreso.

“Estamos para eso, con una relación fluida y disponibles, por supuesto, a todos los requerimientos que se hagan por parte de los diferentes organismos”, cerró.