El ministro del Tribunal Constitucional Iván Aróstica señaló este martes que no necesariamente el organismo fallará de la misma forma sobre el tercer retiro de los fondos previsionales, como hizo contra el segundo giro en diciembre pasado.

En su llegada al recinto previo a la sesión que discutirá la admisibilidad del requerimiento presentado por el Ejecutivo, el magistrado detalló que esta jornada se revisará si este “cumple con el estándar de fundamentación suficiente”.

Aróstica adelantó que el resultado estará esta misma jornada y que posteriormente se pasaría a la discusión sobre el fondo, cuyo fallo sería publicado entre el 4 y 6 de mayo.

El abogado, que la vez anterior votó en contra del proyecto, aseguró que “han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y el día de hoy” y que tanto él como “todos (los ministros) podrían tener un voto distinto”.

“Hay que ver si las partes se están haciendo cargo de todo lo que dijo el TC, ha habido leyes de por medio, entonces yo creo que todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido, si a alguien cree que vamos a calcar eso, no. Han ocurrido acontecimientos, con la ciudadanía también”, dijo.

En ese sentido señaló que “lo relevante es si se están cumpliendo los fallos del TC, las leyes están saliendo cómo aconsejó el TC, nosotros veladamente hicimos un llamado a legislar en favor de la ciudadanía, vamos a ver eso, si las partes lo han cumplido”.

Con respecto a las denuncias por acoso y abuso laboral contra la presidenta de la instancia, María Luisa Brahm, sostuvo que “le hace bien a la institución conocer los reclamos de sus propios funcionarios de abusos, eso no se puede esconder bajo la alfombra so pretexto de que se pone en peligro la institución”.

Además, señaló que esta jornada se analizará el requerimiento de inhabilidad presentado por un grupo de parlamentarios contra la ministra dada su relación como una de las asesoras más cercanas del presidente Sebastián Piñera.

“Lo vamos a ver ahora porque hay una presentación, tendríamos que definirlo hoy, no puedo dar una opinión porque estaría anticipando, precisamente por lo que está siendo objeto de cuestionamiento la ministra Brahm”, dijo.

Finalmente, sobre el fallo en torno al tercer retiro, reiteró que “el punto central no es quién hace la ley sino qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente” y que “no es esta una discusión calco de la anterior, no tendría sentido”

“Hay un problema de fondo que es no solamente el COVID-19 sino que la prohibición se ha establecido cada vez más drástica, hay que tener en consideración que hay personas que tenían un proyecto de vida y muchas situaciones que enfrentar económicas, pareciera que la ayuda de los poderes del Estado no está llegando en la proporción necesaria”, cerró.