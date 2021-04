El ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostuvo que, si es que se aprueba el tercer retiro, entre US$ 45 mil y 50 mil millones se retirarán de las cuentas de AFP entre los tres giros. En conversación con Agenda Económica, la autoridad expresó que “para nosotros es muy importante establecer un mecanismo que vaya progresivamente recuperando esto” y esa es la razón de la cotización extra de un 2% con cargo al Estado y el empleador. Ante las críticas de la oposición sobre cómo esto puede entorpecer la reforma tributaria, señaló que no tienen inconveniente en establecer un artículo transitorio para que “si el día de mañana se crea una agencia distinta a las AFP para administrar los recursos, ellos sean traspasados a esa agencia”. “Le pido a la oposición que no vea acá una intención de pasar gato por liebre”, añadió.