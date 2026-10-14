Armada despliega operativo tras desaparición de hombre en playa Las Salinas en Viña: Más de 50 efectivos colaboran en la búsqueda

La Armada desplegó un operativo de búsqueda tras la desaparición de un hombre en el sector de la playa Las Salinas en Viña del Mar (Región de Valparaíso).
El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que durante la noche de este martes se recibió un llamado al número de emergencia alertando por el “desaparecimiento de una persona masculina de 39 años en el sector del balneario Las Salinas”.
Tras ello, “la Autoridad Marítima desplegó todos sus medios humanos, materiales y técnicos, siendo apoyado por bote salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y diferentes estamentos públicos, los cuales nos están cooperando en el desarrollo de esta búsqueda”.
Silva señaló que hay más de 50 personas desplegadas colaborando con la búsqueda.
“Destacan nuestras unidades de superficie que se encuentran navegando, efectuando una rebusca marítima, así como también tenemos copado el espacio aéreo con dos drones con capacidad infrarroja y personal de infantería”, añadió.
Personal de la Capitanía de Puerto de #Valparaíso resliza operativo de rebusca de una persona que se encuentra desaparecida en el sector de playa Las Salinas en #ViñaDelMar
#ArmadaPorChile https://t.co/w0KkL6YeNg
— Armada de Chile (@Armada_Chile) October 14, 2026
Lo más leído
- Concierto de BTS en Chile: Revisa a qué hora es la apertura de puertas, elementos permitidos y funcionamiento del Metro
- Nueva tragedia en Minería: Sernageomin investiga muerte de trabajador tras caída de bulldozer en faena de Taltal
- De millonarias ganancias a pérdidas por US$ 7.700 millones: La apuesta de las AFP chilenas en Estados Unidos que salió mal por las tasas de interés
- Delegada de Talagante advierte que familias evacuadas por crecida del Mapocho no podrán regresar: “El agua sigue entrando”
- “Un gran tapón”: Cruz-Coke critica efecto de Bachelet sobre nuevos liderazgos de la oposición