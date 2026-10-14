Armada despliega operativo tras desaparición de hombre en playa Las Salinas en Viña: Más de 50 efectivos colaboran en la búsqueda

La Armada desplegó un operativo de búsqueda tras la desaparición de un hombre en el sector de la playa Las Salinas en Viña del Mar (Región de Valparaíso).

El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, informó que durante la noche de este martes se recibió un llamado al número de emergencia alertando por el “desaparecimiento de una persona masculina de 39 años en el sector del balneario Las Salinas”.

Tras ello, “la Autoridad Marítima desplegó todos sus medios humanos, materiales y técnicos, siendo apoyado por bote salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y diferentes estamentos públicos, los cuales nos están cooperando en el desarrollo de esta búsqueda”.

Silva señaló que hay más de 50 personas desplegadas colaborando con la búsqueda.

“Destacan nuestras unidades de superficie que se encuentran navegando, efectuando una rebusca marítima, así como también tenemos copado el espacio aéreo con dos drones con capacidad infrarroja y personal de infantería”, añadió.