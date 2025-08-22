Armada reporta muerte de funcionario en el Molo de Abrigo de Valparaíso

Desde la institución señalaron que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para “esclarecer los hechos del accidente”.

Este viernes, la Armada informó la muerte de un funcionario de la institución en el Molo de Abrigo, en Valparaíso.

Lo que se sabe de la muerte del funcionario de la Armada

En un comunicado, la institución señaló que este mismo viernes “un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de Valparaíso, en circunstancias que se investigan”.

Afirmaron que todos los antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del “accidente”.

“Lamentamos profundamente esta dolorosa pérdida, expresando nuestras más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido”, agregaron.

Finalmente, se comprometieron a entregar “todo el apoyo institucional en este difícil momento”, sin dar mayores detalles sobre la identidad del funcionario o las causas de su muerte.