País armada

Armada reporta muerte de funcionario en el Molo de Abrigo de Valparaíso

Por CNN Chile

22.08.2025 / 08:21

{alt}

Desde la institución señalaron que ya se iniciaron las diligencias correspondientes para “esclarecer los hechos del accidente”.

Este viernes, la Armada informó la muerte de un funcionario de la institución en el Molo de Abrigo, en Valparaíso.

Lo que se sabe de la muerte del funcionario de la Armada

En un comunicado, la institución señaló que este mismo viernes “un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de Valparaíso, en circunstancias que se investigan”.

Afirmaron que todos los antecedentes ya fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del “accidente”.

Lamentamos profundamente esta dolorosa pérdida, expresando nuestras más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido”, agregaron.

Finalmente, se comprometieron a entregar “todo el apoyo institucional en este difícil momento”, sin dar mayores detalles sobre la identidad del funcionario o las causas de su muerte.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Programas completos Experto analiza: ¿Cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo empresarial?
Senapred entrega balance por sistema frontal: Hay cierres preventivos de rutas, cancelación de clases y personas sin luz
Petro confirma detención de dos sospechosos por ataque a base aérea en Cali que dejó seis muertos y más de 70 heridos
Aduanas detecta cocaína oculta en un vestido enviado desde Vitacura: Su destino era Australia
Sistema frontal: ¿Cómo se puede identificar un árbol que está por caer?
Armada reporta muerte de funcionario en el Molo de Abrigo de Valparaíso