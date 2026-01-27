Aprueban Ley de Convivencia Escolar que autoriza instalar detectores de armas en colegios: ¿Qué más implica?

La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con 30 votos a favor y una abstención, por lo que la iniciativa ya quedó lista para convertirse en ley.

Este martes, el Congreso aprobó definitivamente el proyecto de ley que establece normas de convivencia y bienestar para prevenir la violencia en los establecimientos educacionales.

Esto luego de que la Sala del Senado aprobara con 30 votos a favor y una abstención el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley.

Para aprobar el trámite legislativo, se creó una Comisión Mixta con el propósito de resolver las diferencias existentes entre diputados y senadores respecto a los puntos de la ley sobre la creación de concejos escolares y la definición legal de acoso escolar.

La iniciativa surgió a partir de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación, la cual informó que, del total de los reclamos, un 72,1% corresponde a situaciones de convivencia escolar, que en su mayoría derivan en casos de discriminación.

¿En qué consiste la Ley de Convivencia Escolar?

El objetivo del proyecto es prevenir y erradicar el acoso escolar, así como la discriminación en los centros educativos. Para ello, la normativa establece los siguientes puntos específicos:

Crear consejos escolares en establecimientos con aporte estatal.

Definir legalmente las conductas asociadas al acoso escolar .

Autorizar a los sostenedores a implementar detectores de armas en recintos educacionales.

Implementar un Plan de Gestión de Convivencia Educativa en todos los establecimientos, con una vigencia de ocho años y la participación de otros ministerios.

Crear Comités de Buena Convivencia en colegios privados que no estén obligados a contar con consejos escolares.

Modificar los reglamentos internos para incorporar medidas preventivas y protocolos de acción ante casos de violencia o consumo de drogas.

Otorgar un rol fiscalizador a la Superintendencia de Educación y crear un sistema de monitoreo.

Incorporar mejoras en el ambiente laboral de docentes y asistentes de la educación.

Además, el proyecto contempla la implementación de un Programa de Bienestar Socioemocional en los establecimientos con subvención estatal, que permitirá crear un Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, integrado por cinco profesionales del ámbito de la educación o de las políticas públicas, quienes ejercerán por un período de seis años.