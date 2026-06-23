Aprueban instalación de Cable Humboldt que conectará Chile con Australia: ¿Cómo es?

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero, encabezada por la Gobernación Regional de Valparaíso, aprobó la instalación y operación del Sistema de Cables de Fibra Óptica Humboldt de Google que conectará Chile con Australia.

El Gobierno destacó que la iniciativa permitirá posicionar a Chile y a Valparaíso como un hub digital en Sudamérica y un punto clave para las telecomunicaciones internacionales.

Se proyecta que el Cable Humboldt pueda estar instalado durante el último trimestre de 2026 y entrar en operación a partir de 2028.

¿Cómo será el Cable Humboldt?

La iniciativa tiene contemplados más de 21 mil kilómetros de infraestructura submarina, a través de los cuales se conectará Sudamérica con Asia-Pacífico a través de dos cables submarinos de fibra óptica.

Uno de ellos unirá Santo Domingo (Chile) con Sídney (Australia) mediante una conexión de alrededor de 14.800 kilómetros y 16 pares de fibra óptica.

Mientras que el segundo conectará Santo Domingo con Ciudad de Panamá por una ruta submarina de cerca de 6.500 kilómetros, también equipada con 16 pares de fibra.

Este segundo cable cuenta con una inversión de US$11,5 millones, con participación del 99% de Google y un 1% de la Empresa Pública Desarrollo País.