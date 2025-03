La aparición de Don Francisco en la campaña de vacunación contra virus respiratorios: “Las vacunas salvan vidas”

El icónico conductor nacional llamó a no esperar “el frío, la lluvia ni los contagios”. “Si nos unimos como país, podemos proteger a los que más queremos”, recalcó.

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, instó a la población a vacunarse como parte de la Campaña de vacunación e inmunización 2025.

El Ministerio de Salud (Minsal) adelantó su implementación desde el 1 de marzo, con el fin de que los grupos de mayor riesgo estén protegidos antes que comience el invierno.

El llamado de Don Francisco a la población

“Hoy quiero sumarme a la campaña de vacunación e inmunización para el invierno 2025 y lo hago porque sé que las vacunas salvan vidas”, partió señalando Don Francisco en el video.

En esta línea, agregó que “si nos unimos como país, podemos proteger a los que más queremos. Debemos vacunar a niñas y niños contra la influenza y por segundo año contra el virus respiratorio sincicial, especialmente a los recién nacidos. También vacunarnos nosotros, los mayores de 60, 70, 80, para que podamos pasar un invierno más tranquilo”.

“Vacunarse no solo cuida a nosotros, protege también a quienes nos rodean. Hay menos hospitalizaciones, menos enfermedades y menos muerte. Además, permite que los centros de salud atiendan a quienes más lo necesitan. El momento de vacunarse es ahora. Yo me vacuné para pasar un buen invierno. No esperemos el frío, la lluvia ni los contagios”, añadió.

El registro fue compartido en redes sociales por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien aprovechó de agradecer al icónico conductor “por sumarse a este llamado”. “Si eres parte de los grupos de riesgo, toma ventaja de este inicio anticipado de la campaña de vacunación e inmunización en todo el país”, instó la secretaria de Estado.

#TodosPorLaVacunación Como dice Mario Kreutzberger “El momento de vacunarse es ahora”. Si eres parte de los grupos de riesgo toma ventaja de este inicio anticipado de la campaña de vacunación e inmunización en todo el país. Gracias Don Francisco por sumarse a este llamado 🙌🏾💉 pic.twitter.com/9dsuQcpw0U — Ximena Aguilera (@ximenaguilera) March 5, 2025

¿Quiénes deben vacunarse?