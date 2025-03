Su condición sigue compleja: El papa Francisco sigue con tratamiento de oxígeno y no participará del Miércoles de Ceniza

(CNN) – El papa Francisco continúa recibiendo oxígeno suplementario para ayudarlo a respirar, informó el Vaticano este miércoles, dos días después de que sufriera dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda.

Actualmente, Francisco recibe oxígeno a través de una cánula nasal, según el Vaticano. Durante la noche, utilizó una mascarilla de oxígeno, de acuerdo con la misma fuente.

Las mascarillas de oxígeno pueden ayudar a los pacientes a respirar con mayor facilidad y, por lo tanto, a dormir mejor, según expertos médicos.

Más temprano este miércoles, el Vaticano informó que el pontífice, de 88 años, había dormido bien durante la noche y se despertó poco después de las 8:00 a.m.

Hoy es Miércoles de Ceniza, un día sagrado de oración y ayuno para los católicos y muchas denominaciones cristianas occidentales.

El papa no participará del servicio del Miércoles de Ceniza, indicó el Vaticano. Aunque Francisco ya ha faltado a esta celebración en otra ocasión, esta es la primera vez que está hospitalizado durante un Miércoles de Ceniza desde su elección como papa.

Este martes, el Vaticano afirmó que el papa “no está fuera de peligro” y que su condición sigue siendo “compleja”.

El papa está hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma desde mediados de febrero, donde ha estado luchando contra una neumonía bilateral.

