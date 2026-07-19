Anuncian corte de agua en sectores de Coquimbo y La Serena por turbiedad extrema del Río Elqui

Debido a la turbiedad extrema del río Elqui, Aguas del Valle informó la suspensión parcial del suministro de agua potable en sectores específicos de las comunas de La Serena y Coquimbo.

El corte comenzará a regir a las 20:00 horas de este domingo 19 de julio y, de mantenerse las condiciones previstas, el servicio podría comenzar a restablecerse de manera gradual a partir de las 06:00 horas de este lunes.

“La prolongada turbiedad del río Elqui y el agotamiento progresivo de nuestras reservas hacen inevitable una suspensión parcial del servicio en algunos puntos“, señaló al respecto el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Frente a esta contingencia, la empresa sanitaria dispuso de 100 estanques estacionarios, distribuidos en diversos sectores, para paliar la emergencia.

Sectores que se verán afectados

Los sectores que se verán afectados por la suspensión del suministro son los siguientes:

La Serena: Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa.

Coquimbo: Peñuelas, Punta Mira y San Juan.