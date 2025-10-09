Ante aumentos de inscripciones en primavera-verano: Sernac entrega recomendaciones al momento de contratar un gimnasio

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
Luego de las celebraciones de Fiestas Patrias y con la llegada del verano, es común que muchas personas decidan inscribirse en gimnasios para mejorar su condición física.
En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recordó a los usuarios la importancia de conocer y ejercer sus derechos ante eventuales incumplimientos.
El organismo enfatizó que los gimnasios están obligados a prestar un servicio de calidad y cumplir con todo lo que promocionan, ya que los consumidores eligen estos centros considerando diversos aspectos como la ubicación, la infraestructura, los horarios o la oferta de clases especiales, entre otros.
Este año, el Sernac ha recibido cerca de 3.570 reclamos de usuarios de gimnasios, un 21% de incremento comparado a igual periodo en 2024, cuando el Servicio registraba 2.941 casos. Los principales reclamos:
