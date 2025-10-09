País sernac

Ante aumentos de inscripciones en primavera-verano: Sernac entrega recomendaciones al momento de contratar un gimnasio

Por CNN Chile

09.10.2025 / 14:55

El servicio recordó a los usuarios la importancia de conocer y ejercer sus derechos ante eventuales incumplimientos.

Luego de las celebraciones de Fiestas Patrias y con la llegada del verano, es común que muchas personas decidan inscribirse en gimnasios para mejorar su condición física.

En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recordó a los usuarios la importancia de conocer y ejercer sus derechos ante eventuales incumplimientos.

El organismo enfatizó que los gimnasios están obligados a prestar un servicio de calidad y cumplir con todo lo que promocionan, ya que los consumidores eligen estos centros considerando diversos aspectos como la ubicación, la infraestructura, los horarios o la oferta de clases especiales, entre otros.

Recomendaciones del Sernac al contratar un gimnasio

  • Las personas tienen derecho a que te informen las condiciones relevantes del servicio.
  • También tienen derecho a recibir un servicio de calidad, que este tipo de locales cuenten con personal idóneo, que se respeten las condiciones contratadas.
  • Los contratos, la publicidad y los carteles en los que las empresas se desentienden de su responsabilidad no respondiendo por daños, accidentes o robos no tienen validez. Pues es su deber entregar un servicio que no afecte la salud o seguridad de los consumidores.

Gimnasios: Los reclamos más comunes

Este año, el Sernac ha recibido cerca de 3.570 reclamos de usuarios de gimnasios, un 21% de incremento comparado a igual periodo en 2024, cuando el Servicio registraba 2.941 casos. Los principales reclamos:

  • Problemas contractuales (dificultades para terminarlos o incumplimientos de las condiciones contratadas, esto es, no se cumple con el servicio ofrecido o no se respetan las promociones y ofertas).
  • Cobros superiores a los informados y mala calidad del servicio ofrecido, por ejemplo, instalaciones deficientes.

