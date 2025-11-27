Ángela Vivanco presenta sus descargos por caso Muñeca Bielorrusa: “Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima”

La removida ministra de la Corte Suprema criticó la precisión de las evidencias presentadas por los perseguidores en la causa.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la causa denominada como “Muñeca Bielorrusa“, en la que se investigan las gestiones de autoridades chilenas en un juicio que ordenó a Codelco a pagar más de $1.026 millones al consorcio bielorruso CBM.

Por dicha situación, Vivanco enfrentó un proceso de remoción en el máximo tribunal, acusada de beneficiar a la empresa extranjera. Por esta situación, también enfrenta una querella de capítulos presentada por la Fiscalía en su contra.

En conversación con El Mercurio, la exjueza se refirió a las acusaciones en su contra, puntualmente a las georreferenciaciones que la vinculaban en las cercanías de la oficina de los abogados formalizados en el caso, los que actualmente están en prisión preventiva.

Sobre este punto, Vivanco aseguró que “tendrían que presentar ellos una georreferenciación mía durante los seis años que fui ministra. ¿Cuántas veces a la semana iba al barrio? Porque eso de que dicen que es más intenso, ¿respecto de qué prueba? Es un asunto absurdo. Si una persona estuviera recibiendo coimas, no se va a ir a meter a cada rato a la oficina de los coimeros”.

“Si hubo algún momento que fuera más intenso, fue que a lo mejor fui a ver a alguna persona que vivía por ahí cerca. Pero hay una continuidad en que nunca suspendí mi visita o mi tránsito por ese barrio y para eso basta con que pidan la georreferenciación de todo mi tiempo de ministra“, añadió.

Respecto a la jueza del tribunal de garantía, indicó que “cuando uno es juez, uno tiene no solamente que analizar las presunciones y antecedentes que haya, sino que también tiene que ocupar la lógica. Nadie va a la peluquería y después a recibirse de una coima“.

“Además, yo he demostrado que tengo un departamento a la vuelta de la calle. Entonces, insistir en el tema de que yo fui a las oficinas de Vargas y Lagos, cuando no se tiene ni una sola prueba de eso, salvo la georreferenciación, que implica que si uno está en el Danubio azul o está en la oficina de Lagos y Vargas o está donde la peluquera es la misma georreferenciación, y creer que con eso dan por acreditado un hecho, la verdad es que solamente habla del apuro que han tenido de tratar de dar por acreditadas cosas”, sentenció Vivanco.