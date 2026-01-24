Caso Vivanco: Corte Suprema acoge querella y exministra dice estar “tranquila” ante formalización

El máximo tribunal, por su parte, aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre culpabilidad, sino que habilita la investigación penal en su contra.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió este viernes a la decisión del máximo tribunal de acoger la querella de capítulos presentada en su contra, instancia que habilita la persecución penal y da paso a una futura formalización.

Tras conocerse la resolución, Vivanco señaló que se encuentra a la espera de las próximas etapas del proceso y aseguró que su defensa está preparada para enfrentar la investigación.

“Estoy tranquila, creo que tenemos buenos argumentos”, afirmó.

La exautoridad explicó que su equipo jurídico se encuentra revisando el contenido del fallo y que el siguiente paso será la formalización ante el Ministerio Público.

“Sobre el fallo estamos viendo los aspectos más importantes y esperando a lo que venga, que va a ser la formalización y nos defenderemos como corresponde”, indicó.

Vivanco agregó que ha mantenido una actitud de colaboración durante el proceso.

“Nosotros siempre hemos estado disponibles, por si es el caso para que declare y hoy lo hicimos presente por escrito, no tenemos ninguna inquietud”, sostuvo.

Alcance de la decisión del máximo tribunal

En su resolución, la Corte Suprema de Chile precisó que el antejuicio de esta etapa no tiene por objeto establecer culpabilidades ni determinar hechos, sino únicamente evaluar si existen antecedentes suficientes que permitan habilitar una investigación penal.

El tribunal subrayó que el análisis de los hechos, la eventual participación de la imputada.

Además, la valoración de las pruebas corresponde a las etapas posteriores del proceso, resguardando las garantías del mismo.

No se solicitó detención por ahora

Pese a que la querella de capítulos fue acogida, por el momento se descartó solicitar la detención de la exministra, según información conocida tras la resolución judicial.

La causa continuará ahora su curso en sede penal, donde será el Ministerio Público el encargado de desarrollar la investigación y, eventualmente, formalizar cargos.