Presidenta de RN defiende “Yo Elijo mi PC”: “No creo que quitarle ese programa a los niños sea lo mejor”

La presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, defendió la continuidad del programa “Yo Elijo mi PC” y planteó que el Gobierno debería buscar ajustes en otras partidas del Presupuesto 2027.

“Hoy día quitarle ese programa a los niños no creo que sea lo mejor. Creo que se pueden hacer ajustes en otra parte del presupuesto”, señaló la senadora por el Maule.

Balladares sostuvo que dentro de RN existe conciencia sobre la necesidad de contener el gasto público, pero aseguró que aquello debe compatibilizarse con la protección de programas sociales y educacionales.

“De ninguna manera habría que dejar espacio a que un niño pudiera bajar su rendimiento por no contar con una herramienta como un computador y el acceso a internet”, afirmó.

La timonel de RN agregó que el partido revisará las distintas partidas presupuestarias para determinar dónde podrían realizarse otros ajustes y así mantener el programa.

Las declaraciones se suman a los cuestionamientos que han surgido desde distintos sectores políticos luego de que el proyecto de Presupuesto 2027 dejara sin financiamiento las Becas TIC de Junaeb, política bajo la cual se entrega equipamiento tecnológico a estudiantes.