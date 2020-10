Histórico. El plebiscito del domingo reunió a la mayor cantidad de gente en las urnas, superando cada una de las elecciones presidenciales desde el retorno a la democracia: Los más de 7 millones en 1999, 2005 y 2009, los más de 5 millones y medio en 2013 y los más de 7 millones en la segunda vuelta de 2017.

Con el 99,85% de las mesas escrutadas, se registraron 7.562.173 votos y, quizás, haya algo más a considerar, así lo destacan los analistas electorales y la ciudadanía que participó de la elección.

Bastaba con recorrer las extensas filas en los locales de votación para encontrarse con una percepción generalizada: hubo más jóvenes que llegaron a las urnas a votar este plebiscito. Una hipótesis que también comparten los expertos.

Axel Callís, analista político y director de Tú Influyes, destacó que “se ve una participación mucho más sustantiva en jóvenes, pero aún no podemos decir cuánto más, no podemos dimensionar, no sabemos exactamente de qué edad, pero evidentemente son personas primerizas”.

Lee también: Tía Pikachu quiere ser constituyente: “Con entereza, empeño y convicciones, las cosas yo creo que se dan”

Análisis preliminar, porque desde el Servicio Electoral (Servel) aún falta la confirmación de esta sensación que dejó la jornada del domingo, un trabajo que está en plena marcha.

Patricio Santamaría, presidente del Servel, “estamos en el proceso definir y ver cuántos jóvenes participaron, en qué comunas, detalles que queremos hacer con seriedad, no queremos hacer estimaciones, sino tener datos seguros comprobables”.

Lo que sí es un dato concreto, y que ponen los analistas sobre la mesa, es que aumentó la participación en varias comunas sobre todo en la Región Metropolitana.

Lee también: Axel Callís por victoria del Apruebo: “El sistema político ha ganado tiempo, pero no es infinito”

Mauricio Morales, analista político y académico de la U. de Talca, sostuvo que “se redujeron significativamente las brechas de clase en términos de participación electoral. Por ejemplo, La Pintana pasó de votar el 37% en la segunda vuelta presidencial de 2017 al 52%, Puente Alto lo hizo del 44% al 57%, Pudahuel del 48% al 59%”.

Participación de poco más del 50% del padrón electoral, en medio de una pandemia y que deja en cierto modo atrás, por ejemplo, la abstención de más del 60% en las municipales de 2016.