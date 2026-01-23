Amplían detención de imputado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

Un juez de Concepción decretó la prisión preventiva hasta el lunes del hombre acusado de causar el siniestro forestal en Lirquén, mientras continúan las diligencias.

Un juez de Garantía de Concepción amplió hasta el próximo lunes 26 de enero la detención de C.A.L.M., un hombre de 39 años imputado por su eventual responsabilidad en el incendio forestal de Penco que causó 20 muertes.

El fiscal Jorge Lorca argumentó que el fuego se originó cuando el imputado manipulaba una cocina a leña en mal estado, cuyas pavesas se propagaron al bosque del sector Trinitarias.

Fundamentos de la medida cautelar

El Ministerio Público presentó videos de una empresa forestal que vinculan al detenido con la propagación del fuego. Inicialmente apercibido, el juez Juan Domingo Pinochet decretó su arresto ante el “peligro de fuga”, tras reportes de que el hombre fue visto con bolsos en la Ruta 172. El tribunal rechazó una solicitud de nulidad de la defensa.

Según reportó Bíobio Chile, el fiscal Lorca pidió la extensión de la detención para completar diligencias pendientes, como la búsqueda de cuerpos en la localidad de Lirquén. La audiencia formal queda fijada para el lunes a las 12:00 horas.