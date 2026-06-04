Amparo Noguera responde a acusaciones de ministro Undurraga: “Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre”

La actriz Amparo Noguera se refirió a las acusaciones realizadas por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien fue abucheado en el marco de una presentación de La Pérgola de las Flores en el CEINA, el pasado sábado.

Consultado sobre a quién responsabilizaba por dicha situación, Undurraga había señalado que “a las personas que estuvieron ahí, responsables de la puesta en escena de aquello. Y una de las personas que estaba ahí en el homenaje, que además era a su padre, era Amparo Noguera, quien señaló que iba con una sobrina y resultó que iba con la exministra (Carolina Arredondo)”.

Sobre este punto, en conversación con La Tercera, Noguera aludió a la muerte de su padre -Héctor Noguera- quien integró el casting original de la obra y que posteriormente estuvo a cargo de su adaptación.

Al respecto, indicó que “esta era la primera función que se hace después de la muerte de mi padre, por lo que para todos era una función muy significativa. Originalmente se iba a realizar en enero (en la Plaza de la Cultura) y se tuvo que suspender porque ese día se anunció una tormenta”.

Del mismo modo, apuntó que “yo no tengo ninguna relación con la producción ni con la dirección de La pérgola de las flores. La única relación que yo tengo es que es un montaje que me fascina por varias razones artísticas y emotivas, las que me hacen querer asistir a cada función”.

Respecto a las acusaciones realizadas por el ministro, aseguró que “me parece que es una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante“.

“A veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo. No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre, que no es un actor menor, que es un actor que ha hecho historia en este país, que es un actor que luchó siempre inteligente y educadamente por los derechos del teatro y del arte en general”, remató Noguera.