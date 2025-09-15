“Los fallos de los tribunales no se comentan, se acatan”: Amarillos lamenta inhabilitación de la candidatura de Ximena Rincón

Aunque el presidente del partido Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, calificó el fallo como "dividido y discutible", aseguró que su colectividad lo acata y no lo cuestionará públicamente.

El presidente del partido Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, lamentó este lunes la inhabilitación de la candidatura senatorial de Ximena Rincón por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), luego de que la instancia determinara que su postulación a un tercer período consecutivo en el Congreso vulnera lo establecido por la Constitución.

“Es un fallo dividido, discutible, porque un solo voto hizo la diferencia“, agregó en relación con la votación 3-2 con la que se adoptó la resolución.

Aunque manifestó que su colectividad consideraba que Rincón no había incumplido los límites de reelección, Jouannet fue claro al señalar que “los fallos de los tribunales no se comentan, se acatan”.

Pese a ello, destacó el rol de la actual senadora en la vida democrática del país: “Queremos resaltar el aporte de Ximena Rincón en la consolidación democrática y en la lucha por el fortalecimiento de las instituciones”.

“Lamentamos que no pueda competir democráticamente por la senaduría del Maule y entregamos todo nuestro respaldo y solidaridad con ella”, cerró el dirigente.

El fallo del Tricel

La resolución fue emitida este lunes por el Tricel tras acoger una reclamación presentada por siete partidos políticos: el Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia (PPD), Democracia Cristiana (DC), Partido Socialista (PS) y Partido Comunista (PC).

Las colectividades cuestionaron la legalidad de la candidatura de Rincón, quien postulaba por el pacto Demócratas – Amarillos.

“El Tribunal Calificador de Elecciones deja sin efecto la resolución dictada por el Servel el 29 de agosto de 2025, en tanto aceptó la candidatura a senadora por la Región del Maule de doña Ximena Rincón González”, señala el fallo.

El argumento clave se basa en el artículo 51 de la Constitución, que establece que los parlamentarios pueden ser reelegidos solo por dos períodos consecutivos. En el caso de Rincón, el tribunal consideró que estaba buscando un tercer mandato, lo que la ubicaría fuera del marco constitucional.

De este modo, Ximena Rincón —con más de dos décadas de trayectoria parlamentaria— quedó fuera de competencia en las elecciones de 2025, en una decisión que ha generado repercusiones en el mundo político.