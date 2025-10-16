Álvaro García asume como biministro de Economía y Energía: Tarea principal será “encontrar el mejor canal para compensar a familias”

García señaló se determinarán los "canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas", pero que no adelantarán nada por el momento.

El nuevo biministro de Economía y Energía, Álvaro García, emitió su primera declaración tras la renuncia de Diego Pardow, en medio del escándalo por el error del cálculo que provocó un alza en las cuentas de luz.

Desde La Moneda, y junto a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, la autoridad afirmó: “Nuestra tarea principal será encontrar el mejor canal para compensar a las familias”.

Consultado sobre qué que medidas tomarán para revertir el cálculo erróneo, respondió que se determinarán los “canales más efectivos para devolver estos recursos a las familias chilenas. No quiero adelantar canales aún, porque quiero interiorizarme en detalle de la mejor manera de hacerlo”.

Además, dijo que es una posibilidad anticipar el decreto para así devolver los dineros mal cobrados, pero que se analizarán otras opciones para evaluar la más óptima.

“El canal más eficaz para devolver los recursos a las familias es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad. El objetivo es que llegue lo antes posible”, sentenció.

El biministro también dio a conocer que se le pidió la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla. La “responsabilidad de fijación de tarifas reside en la CNE, por lo tanto, la responsabilidad técnica en el secretario ejecutivo”, comentó.