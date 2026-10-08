9 milímetros de lluvia en media hora con una intensidad equivalente a casi 18 mm/h explicarían el aluvión de Las Condes

La Red Geocientífica de Chile explicó que el registro de precipitaciones de la estación meteorológica Parque Arrayán, de la Dirección General de Aguas (DGA), es coherente con una rápida saturación de la cuenca de la Quebrada Honda y la posterior activación de esta quebrada, junto con quebradas afluentes y cercanas.

Ese proceso habría generado los flujos detríticos que derivaron en el aluvión registrado en calle General Blanche, en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

Cayeron 8,8 milímetros en solo 30 minutos

Según el organismo, en los primeros 30 minutos del registro, entre las 15:30 y las 16:00 horas, cayeron 8,8 milímetros, con una intensidad equivalente a casi 18 milímetros por hora.

Posteriormente, la intensidad se moderó, con acumulados de entre 2,1 y 4,7 milímetros por cada media hora hasta las 18:00 horas. La Red Geocientífica describió el episodio como “precipitaciones moderadas a intensas” asociadas a un fenómeno convectivo, gatillante de “numerosas remociones en masa”.

En total, la precipitación acumulada aumentó 22,7 milímetros durante las dos horas y media del registro, pasando de 521,9 a 544,6 milímetros acumulados entre las 15:30 y las 18:00 horas.