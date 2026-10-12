Aluvión en Las Condes: Propietarios afectados podrían acceder a rebajas en el pago de contribuciones por daño a las casas

Los propietarios de viviendas afectadas por el reciente aluvión en Las Condes podrían acceder a una rebaja en el pago de sus contribuciones, siempre que los daños hayan provocado una disminución considerable en el valor de sus inmuebles.

Según informó El Mercurio, este beneficio está contemplado en el artículo 10 de la Ley de Impuesto Territorial, que permite modificar los avalúos fiscales cuando una catástrofe u otros factores reducen significativamente el valor de una propiedad.

El tributarista Sebastián Huidobro, gerente general de Póliza Gestión, explicó que el mecanismo existe, pero presenta dificultades para su aplicación, principalmente por el desconocimiento de los contribuyentes y la falta de claridad sobre sus requisitos.

El especialista sostuvo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debería informar activamente a las personas afectadas sobre esta posibilidad, considerando que el organismo dispone de antecedentes catastrales para identificar a eventuales beneficiarios.

Una de las principales dificultades es que la normativa no establece porcentajes específicos de rebaja ni determina con claridad cuánto tiempo podría mantenerse el beneficio. Según Huidobro, tampoco existen criterios suficientemente definidos para establecer cuándo una propiedad ha perdido valor debido a una catástrofe.

Huidobro también señaló que, ante situaciones como el aluvión de Las Condes, el SII podría adoptar una actitud más proactiva para facilitar el acceso a este beneficio, sin necesidad de crear una nueva normativa, considerando que la legislación vigente ya contempla esta posibilidad.