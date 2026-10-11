Emergencia en El Teniente: Codelco rescata a un trabajador y busca liberar a otros dos tras alud de barro

Un alud de barro afectó durante este domingo a trabajadores de la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins.

La emergencia se produjo en las cercanías del ADIT 42, en el sector El Rajo, donde tres trabajadores se trasladaban al interior de un vehículo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Codelco, uno de los trabajadores logró ser rescatado y fue trasladado posteriormente a un centro asistencial.

Los otros dos trabajadores también fueron ubicados por los equipos de emergencia y se iniciaron las labores para concretar su rescate.

Carabineros informó que personal especializado se desplazó hasta el sector y que fueron activados los protocolos correspondientes para atender la emergencia.

“Codelco reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia”, señaló la empresa estatal.

La situación permanece en desarrollo y hasta ahora no se han entregado mayores antecedentes sobre el estado de salud de los dos trabajadores que continúan en proceso de rescate.