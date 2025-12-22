Altas temperaturas golpearán desde Coquimbo al Maule: DMC emitió advertencia agrometeorológica

La Dirección Meteorológica de Chile señaló que el fenómeno se extenderá por varios días. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico y una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por una “vaguada costera”, golpeará seis regiones desde la tarde del martes 23 hasta la tarde del jueves 25 de diciembre.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

¿Qué es un aviso meteorológico?