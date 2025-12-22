País clima

Altas temperaturas golpearán desde Coquimbo al Maule: DMC emitió advertencia agrometeorológica

Por CNN Chile

22.12.2025 / 14:29

{alt}

La Dirección Meteorológica de Chile señaló que el fenómeno se extenderá por varios días. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico y una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por una “vaguada costera”, golpeará seis regiones desde la tarde del martes 23 hasta la tarde del jueves 25 de diciembre.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

  • Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos)
  • Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)

¿Qué temperaturas se esperan?

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • Aviso meteorológico: es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

País Aprueban acusación constitucional contra Simpertigue y es destituido de la Suprema
Panorama navideño en Ñuñoa: El Cascanueces gratis este martes 23 de diciembre
Gobierno solicitó renuncia del director de la "Tía Rica" tras deficiencias detectadas por la Contraloría
Tras segundo buque incautado, Venezuela dice que Irán ofreció su ayuda para “enfrentar la piratería” de EE.UU.
Celulares, comida y “cuotas” semanales: Testimonio revela sistema utilizado en cárceles por imputados en Operación Apocalipsis
Así será el nuevo calendario para la temporada 2026 del fútbol chileno: Tres campeonatos y una "final four" de la Supercopa