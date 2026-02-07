Altas temperaturas: Conaf activa botón rojo y Senapred realiza balance de Mesa Técnica por riesgo de incendio en casi 100 comunas

Según la corporación, este sábado será el día más crítico para la zona centro-sur del país, debido a las altas temperaturas que alcanzarán hasta los 34 °C.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el botón rojo debido a la ola de calor pronosticada para este sábado 7 de febrero en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a prevenir conductas de riesgo en las casi 100 comunas bajo la alerta.

El botón rojo es una herramienta diseñada por Conaf para detectar las zonas con mayor probabilidad de “ignición y propagación de incendios forestales”, detalló el organismo en un comunicado.

Conaf entregó una serie de recomendaciones ante este día crítico:

No usar herramientas o maquinaria que generen chispas al aire libre.

No encender fogatas ni realizar asados en sectores rurales o forestales.

No efectuar quemas de ningún tipo.

Mantener limpio el entorno de la vivienda.

Asimismo, el organismo recordó que, en caso de detectar un incendio, se puede llamar al 130 para informar del foco y su ubicación.

Lee también: Conaf alerta de posibles incendios forestales en 6 regiones de Chile por altas temperaturas

Senapred decreta alerta amarilla en la Región Metropolitana y llama a prevenir conductas de riesgo

Ante la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la Región Metropolitana, debido a la ola de calor pronosticada para seis regiones del país.

Además, el servicio realizó un balance técnico junto a autoridades, en el que reforzó su llamado a prevenir conductas de riesgo, considerando que el 99,7 % de los incendios forestales son causados por la acción humana.

En el balance, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, informó que se esperan máximas de hasta “34 °C en el centro de Santiago y 36 °C en comunas como Tiltil, Colina y Lampa”.

Asimismo, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se monitoreará la situación de las regiones bajo alerta “cada seis horas” y detalló algunas de las medidas preventivas adoptadas.

En la Región de Valparaíso, se cerraron de forma preventiva el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, mientras que la Municipalidad de Viña del Mar decidió cerrar la Quinta Vergara durante el fin de semana.

En la Región Metropolitana, se cerraron de manera preventiva el Parque Río Clarillo, en la comuna de Pirque, y El Morado, en San José de Maipo. En tanto, el Parque Cordillera, en la comuna de Las Condes, junto con la Quebrada de Macul, abrirán con restricciones.