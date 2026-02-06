País incendios forestales

Conaf alerta de posibles incendios forestales en 6 regiones de Chile por altas temperaturas

Por Miguel Buksdorf

06.02.2026 / 13:52

{alt}

El riesgo de incendios forestales abarcará desde este viernes hasta el domingo, alcanzando su punto más crítico el día sábado.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) alertó sobre un importante aumento de riesgo de incendios forestales para este fin de semana, siendo el sábado 7 de febrero, el punto más crítico.

Alrededor de 100 comunas y más de 2,2 millones de hectáreas de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía, estarán bajo condiciones propensas a incendios.

Es por esto que la Conaf activó el Botón Rojo, una herramienta que permite identificar zonas que tienen un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales.

“En Chile, el 99,7% son causados por acción humana, lo que significa que prácticamente todos podrían evitarse”, dijo el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca.

Asimismo, hicieron un llamado a no encender fuego ni parrillas al aire libre, no hacer quemas de ningún tipo, no usar herramientas o maquinaria que generen chispas en zonas con vegetación seca, eliminar pastizales secos y posponer trabajos agrícolas o forestales de riesgo.

En cuanto al riesgo de incendios forestales por día, Conaf especificó:

  • Viernes 6 de febrero: Aumento importante del riesgo en la zona central, especialmente en O’Higgins y Región Metropolitana, con 36 comunas afectadas como Santa Cruz, Melipilla, Paine, Lonquimay y sectores del valle interior.
  • Sábado 7 de febrero: Casi 100 comunas estarán bajo alerta en las regiones de Maule, Ñuble, O’Higgins, Metropolitana, Biobío y La Araucanía.
  • Domingo 8 de febrero: Aunque disminuye respecto al sábado, el riesgo se mantiene en Maule y O’Higgins.
  • Lunes 9 de febrero: Se reduce el riesgo, aunque permanecerán zonas de atención en la Región Metropolitana y O’Higgins.

Por otra parte, desde el organismo recordaron el número de emergencia de la Conaf: “Si detecta un incendio forestal, llame de inmediato al 130 de Conaf, indique la ubicación exacta del fuego, no intente combatirlo por su cuenta y evacúe siguiendo las instrucciones de las autoridades”.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump genera indignación tras compartir video racista que muestra a los Obama como simios
Triplicación de precio y crítica escasez: Los factores que explican la crisis de memorias RAM
Blumel a dos años de la muerte de Sebastián Piñera: Valora "giro" de José Antonio Kast por sus antiguas críticas al exPresidente
Conaf alerta de posibles incendios forestales en 6 regiones de Chile por altas temperaturas
Grave reacción de Marta Larraechea tras picadura de abeja: ¿Qué es un shock anafiláctico y cuáles son sus síntomas?
“Nos peleamos, nos abuenamos...”: Evelyn Matthei recuerda a Sebastián Piñera a dos años de su trágica muerte