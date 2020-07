VIDEO RELACIONADO – Polémica por insulto de Allamand a diputado Eguiguren ( 02:39)

Un acalorado debate se vivió este miércoles en el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, instancia en la que participaron el senador Andrés Allamand (RN), el diputado Gonzalo Winter (CS) y los alcaldes de Independencia, Gonzalo Durán (IND), y de La Florida, Rodolfo Carter (IND).

Los participantes discutieron sobre el garabato con el que Allamand se refirió a su compañero de partido, el diputado Francisco Eguiguren. Durante la sesión de la Comisión Mixta en la que se discutía el proyecto de postnatal de emergencia, el senador comentó que Eguiguren estaba “hablando puras hueás”.

Allamand intentó bajar el perfil al incidente, asegurando que ya había pedido perdón al diputado y que no se trató más que de un chilenismo. Sin embargo, Durán le respondió que “no puede ser atribuido a un chilenismo cuando se trata de una expresión realizada en el contexto de una actividad oficial, en el Senado de la República, financiada por todos los chilenos, y respecto a un tema muy sensible para las mujeres de Chile”.

El senador le rebatió y acusando a Durán de oportunismo, argumentando que “hay muchas otras cosas que sí desprestigian la política: presentar acusaciones constitucionales que no tienen ningún fundamento, presentar proyectos que no tienen admisibilidad, proponer fórmulas populistas”.

Además, recordó que Durán antes pertenecía al PS, “un partido donde algunos de sus militantes tendrían vínculos con el narcotráfico. Esos son problemas que desprestigian la política”.

Cuando llegó el momento de la intervención de Winter, este criticó a Allamand por haber votado en contra de la admisibilidad del postnatal de emergencia, así como en el pasado también lo hizo en contra del divorcio y el matrimonio homosexual, por ejemplo.

“Por el contrario, estuvo a favor de traspasar las pérdidas de las AFP a los afiliados, estuvo a favor del CAE. El senador Allamand ha hecho una carrera de 30 años de inhibir la posibilidad de que los chilenos tengan más derechos”, manifestó.

Allamand no se quedo atrás y le recordó que él mismo trató a Pamela Jiles, Florcita Motuda y Renato Garín de “Los Locos Addams”. Continuó diciendo que “cuando uno tiene un 1% de apoyo en la última elección, y cuando él mismo ha calificado de la manera en que se señala a sus compañeros de partido, entonces veamos aquí quién rasga vestiduras y quién no”.

La defensa de Carter

Por último, Carter salió en defensa del senador RN y afirmó que “aunque sea políticamente incorrecto, yo me banco a Allamand”.

“Me duele profundamente que se enjuicie a uno de los senadores más patriotas que hay en el Senado, que es Andrés Allamand. Nadie podría desconocer que Andrés Allamand ha sido uno de los constructores de la vuelta a la democracia en Chile”, aseguró el alcalde de La Florida.

Dirigiéndose al diputado Winter, comentó: “así como tú no te comes a las guaguas, ni eres un marxista asqueroso y siniestro, como gente de ultraderecha podría creer, Chile te necesita a ti y también me necesita a mí, y sin duda a Allamand”.

Finalmente, sostuvo que “no voy a aceptar que lo arrinconen, porque no es justo”.