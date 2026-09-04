Alfabetización digital en personas mayores: El 75% afirma que las aplicaciones móviles les permiten ahorrar tiempo en su día a día

Durante un taller práctico de uso de teléfonos inteligentes, una de las participantes aprende a consultar recetas de cocina mediante comandos de voz en su dispositivo móvil.

Y así, algo que para ella antes era un universo totalmente desconocido se convirtió ahora en una herramienta que le permite ser más independiente y a la vez preparar cosas ricas en su casa.

“Ahí me abrió el mundo porque comencé buscando videos y cosas así, pues, y he ido aprendiendo”, relató Felicita.

Y nunca más nadie la detuvo ni la detendrá. Que más personas mayores como Felicita puedan desenvolverse en un mundo digital que cada día va más rápido es el objetivo en la actualidad. Para los expertos se trata de contribuir a la autonomía digital y cerrar brechas entre generaciones. Para ellos significa generar un impacto positivo y concreto en su vida cotidiana.

“Esto va muy a millón, la vida va muy a millón, cada día nos está arropando lo que es la inteligencia artificial, las redes sociales, entonces eso nos trae que no podemos quedarnos atrás”, afirmó uno de los asistentes al taller.

En esa misma línea, otra de las usuarias destacó: “Estoy aprendiendo a manejar incluso WhatsApp, porque yo creía que era así no más lo poquito que sabía. Estamos ampliando la gama de todas las opciones y posibilidades que tenemos dentro del equipo, del celular.”

El estudio País Conectado de WOM y Cadem reveló que las personas mayores muestran interés por estar digitalizados. Es más, en el tramo de entre 61 y 80 años, el 75% de quienes fueron encuestados indicó que las aplicaciones los ayudan a ahorrar tiempo en su día a día. Este porcentaje es el más alto de todos los grupos etarios medidos. Por otro lado, en el mismo rango, el 80% señaló que ya incorporó la tecnología a tareas que antes realizaba de manera presencial. ¿Cómo impulsar aún más esto? La respuesta podría estar en entregar mejores herramientas y apoyo.

Al respecto, la gerente de Sostenibilidad de WOM, Valeria Andía, explicó: “Chile se está transformando rápidamente y hoy ya más de 2,5 millones de personas son mayores de 65 años. Esto sumado a que, según estudios de la Fundación País Digital, el 40% de los adultos mayores en Chile no sabe ocupar la tecnología. Por lo tanto, ¿de qué sirve un país conectado si las personas no saben ocupar estas herramientas a su favor? Es por eso que en WOM creamos este programa, WOM Vecino, para acercar la conectividad, para acercar las herramientas tecnológicas a este segmento. En estos talleres los ejecutivos de WOM están entregando conocimientos básicos desde cómo hacer una videollamada, cómo ocupar las redes sociales para comunicarse, cómo informarse a través de canales digitales y también tips de seguridad para que las personas puedan proteger sus datos personales, por ejemplo.”

Se trata así de un programa de alfabetización digital gratuito que entrega herramientas concretas. Hasta la fecha, más de 100 personas mayores han participado de estos talleres que se realizan de manera presencial por los colaboradores de la compañía en las tiendas a lo largo de todo el país, y que espera seguir expandiéndose durante 2026. También se han realizado convenios con municipios, por ejemplo, el piloto de la iniciativa fue en San Miguel.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, valoró la iniciativa: “Para nosotros es muy importante porque queremos que nuestros adultos mayores se sientan parte de una sociedad que avanza rápidamente hacia lo digital. Y hoy ya no basta con saber utilizar el celular o enviar un mensaje, sino que también hay otras cosas que los pueden ayudar: hacer trámites por internet, hacer distintas cosas para la vida cotidiana. Y por eso estos talleres son tan importantes, porque finalmente entregan autonomía, confianza”.

Dos herramientas clave que ayudan a las personas mayores en un mundo digitalizado. Por esta y otras iniciativas, WOM fue reconocida en el Índice de Impacto Social Empresarial, que mide el impacto que generan diversos programas en la comunidad.