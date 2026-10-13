Alerta meteorológica: Pronostican tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos en 10 regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por tormentas eléctricas en la zona centro y sur del país.

El aviso, que fue actualizado esta jornada tras el paso del sistema frontal con caída de granizo e intensas precipitaciones, contempla la posibilidad de tormentas eléctricas desde esta jornada hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con la entidad, el evento meteorológico se desarrollaría a causa de la presencia de inestabilidad atmosférica en sectores de la zona centro y sur de Chile.

Además, advirtieron que, para el caso de las regiones del centro, estas podrían venir nuevamente acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Revisa las zonas afectadas:

Según el aviso de la DMC, son siete las regiones que podrían verse afectadas por tormentas eléctricas en la zona centro y centro-sur:

Región de Coquimbo (litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera).

Región de Valparaíso (litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera).

Región Metropolitana (cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera).

Región de O’Higgins (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera).

Región del Maule (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera).

Región de Ñuble (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera).

Región del Biobío (litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera, cordillera).

En tanto, para la zona sur, se espera el evento meteorológico desde la Región de La Araucanía hasta la zona de Chiloé: