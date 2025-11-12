País accidente

Alerta en Las Breas por “objeto no identificado” que cayó en los cerros cercanos

12.11.2025 / 16:49

Según la alcaldesa de la comuna, Carmen Juana Olivares, "tuvimos una situación que no esperábamos, se avistó un objeto no identificado caer acá en los cerros de Las Breas". 

Alerta se ha generado la tarde de este miércoles en el sector de Las Breas, en la comuna de Río Hurtado por la caída de un objeto “no identificado” en lo cerros aledaños.

Según la alcaldesa de la comuna, Carmen Juana Olivares, “tuvimos una situación que no esperábamos, se avistó un objeto no identificado caer acá en los cerros de Las Breas”.

La jefa comunal aseguró que ya están averiguando con aeronáutica para saber si algún helicóptero u otro objeto volador estaban sobrevolando la zona.

“No tenemos certeza de lo que cayó”, cerró la jefa comunal. Carabineros ya trabaja en la zona también.

Algunas personas que lo vieron, subieron un video en donde reaccionaron al impacto: “¿Qué será?, ¿De qué colo era?”, se escucha que dicen.

 

