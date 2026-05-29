Restricción vehicular hoy en la RM: Autos, motos y buses que no circulan este viernes 29 de mayo

Las autoridades declararon alerta ambiental para este viernes 29 de mayo en la Región Metropolitana, debido a las condiciones de ventilación y calidad del aire en la cuenca de Santiago.

La medida contempla restricciones para determinados vehículos, además de la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la región. Los equipos que funcionan a pellet quedan exceptuados.

Junto con ello, se reforzará la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles.

¿Qué vehículos tienen restricción este viernes 29 de mayo?

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo días festivos, en todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.

Para este viernes 29 de mayo, no pueden circular los siguientes vehículos:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7.

dígitos 6 y 7. Vehículos no catalíticos, sin sello verde: dígitos 2, 3, 4 y 5. Además, no pueden ingresar al Anillo Américo Vespucio.

dígitos 2, 3, 4 y 5. Además, no pueden ingresar al Anillo Américo Vespucio. Motos con año de fabricación anterior a 2002: dígitos 2, 3, 4 y 5.

dígitos 2, 3, 4 y 5. Motos inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: dígitos 6 y 7.

dígitos 6 y 7. Buses de pasajeros sin sello verde: dígitos 2, 3, 4 y 5. Además, no pueden ingresar al Anillo Américo Vespucio.

dígitos 2, 3, 4 y 5. Además, no pueden ingresar al Anillo Américo Vespucio. Transporte de carga sin sello verde: dígitos 2, 3, 4 y 5. Además, no pueden ingresar al Anillo Américo Vespucio.

Medidas por la alerta ambiental

Durante la alerta ambiental está prohibido encender calefactores a leña y otros derivados de la madera en toda la Región Metropolitana, con excepción de los calefactores a pellet.

El Ministerio de Educación recomendó no suspender las clases de Educación Física, pero sí ajustar su intensidad. La sugerencia es realizar actividades de menor consumo de oxígeno e, idealmente, bajo techo.

La autoridad llamó a respetar las medidas preventivas para reducir las emisiones contaminantes durante una jornada con condiciones desfavorables para la calidad del aire.